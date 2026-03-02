За месяц шесть жителей Омской области исчезли без вести

Добровольцы «ЛизаАлерт» продолжают поиски.

Волонтеры омского подразделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовали статистику своей работы за февраль. Всего добровольцам поступило 50 заявок на поиск пропавших людей.

Большинство поисков увенчались успехом: 34 человека найдены живыми. Добровольцам также удалось разыскать родственников четырех пропавших и установить личности двух. Один из поисков закончился трагически – пропавший был обнаружен погибшим. Четыре заявки после проверки оказались ложными.

На данный момент судьба шести человек остается неизвестной. По информации поисковиков, работа по их розыску продолжается: добровольцы распространяют ориентировки и проверяют поступившие свидетельства.

Напомним, что в прошлом месяце волонтеры получили 84 заявки на поиски.