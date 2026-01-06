В Омской области бесследно пропали шесть человек

Добровольцы подвели итоги поисковой работы за прошедший месяц.

Фото: Freepik.com

Волонтеры омского подразделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» опубликовали статистику своей деятельности за декабрь 2025 года. За первый зимний месяц добровольцам поступило 84 заявки на поиск пропавших людей.

Большинство поисковых операций завершились успешно: 61 человек был найден живым. Кроме того, волонтерам удалось разыскать родственников троих пропавших и установить личности 11 человек. Один поиск закончился трагически – пропавший был обнаружен погибшим. Две заявки по итогам проверки не подтвердились.

На сегодняшний день судьба шести человек остается неизвестной. Как сообщили волонтеры, поиски тех, кто не найден, продолжаются. Добровольцы распространяют ориентировки, проверяют свидетельства.