В Омской области раздадут 64 млн рублей на работу, семьи и НКО

Средства нужно будет реализовать до конца года.

omskinform.ru

В Омской области направили свыше 64 млн рублей на помощь в трудоустройстве жителей, поддержку маломобильных граждан и укрепление института семьи. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

– Также поддержим важные социальные инициативы, предложенные некоммерческими организациями, – отметил глава региона.

Кроме того, Хоценко подчеркнул, что все инициативы планируется реализовать в течение текущего года.

Напомним, что ранее из регионального бюджета выделили 3,4 млн рублей на охрану строящегося аэропорта Омск-Федоровка.