Омское отделение ЛДПР выступило за ужесточение мер по борьбе с бродячими собаками

Как считают представители партии, приюты и чипирование – это полумеры, требующие огромных ресурсов и которые при этом неэффективны.

Фото: Сергей Ширяев

После очередного случая нападения стаи собак на ребенка Омское отделение ЛДПР заявило о необходимости пересмотреть действующие меры по отлову безнадзорных животных.

Партия намерена обратиться к городским и областным властям с требованием усилить работу в этом направлении и рассмотреть возможность введения более жестких мер, вплоть до усыпления агрессивных животных.

И.о. координатора регионального отделения Сергей Ширяев заявил, что во время встреч с жителями районов регулярно поднимается тема бродячих собак. По его словам, люди опасаются за безопасность детей, а действующие меры – приюты и чипирование – не решают проблему в полном объеме.

Фото: Сергей Ширяев

Он отметил, что позицию о необходимости более решительных шагов поддерживают не только активисты партии, но и часть жителей районов. При этом, по его словам, ответственность за рост числа безнадзорных животных во многом лежит на людях, которые выбрасывают домашних питомцев.

Ранее председатель партии Леонид Слуцкий выступал с инициативой предоставить регионам право самостоятельно вводить особые меры по регулированию численности бродячих собак, включая возможность усыпления.

В ближайшее время омское отделение партии планирует направить обращения губернатору Омской области и мэру Омска с предложением оценить эффективность действующей системы работы с безнадзорными животными и представить комплекс дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей.