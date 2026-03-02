Омск оказался в списке долговых рекордсменов

Средний долг омича достиг 418,7 тысячи рублей.

Омская область заняла 57-е место в рейтинге регионов по закредитованности жителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

На начало года средняя долговая нагрузка жителей региона по банковским займам достигала 55,6 % от годового дохода. В пересчете на одного человека это 418,7 тысячи рублей – на 7,5 тысячи меньше, чем год назад.

Наименее закредитованными оказались жители Ингушетии: их средний долг составляет всего 12 % от дохода, или 54,4 тысячи рублей на человека. Немного выше долговая нагрузка в Дагестане и Чечне – 25,3 % (129,6 тысячи рублей) и 25,3 % (121,8 тысячи рублей) соответственно.

Самая высокая долговая нагрузка зафиксирована в Туве, где долг на человека превышает годовой доход и достигает 138,6 % (свыше миллиона рублей). В Калмыкии он составляет 120 % (692,1 тысячи рублей), а в Адыгее – 77,5 % (507,6 тысячи рублей).

