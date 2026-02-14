Для покупки в ипотеку «двушки» омич должен зарабатывать в среднем 190 тысяч в месяц

Подсчитано, сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку в 2026 году.

omskinform.ru

Порядка 83 % россиян не могут купить квартиру даже в ипотеку, потому что уровень зарплат не соответствует банковским требованиям. Об этом пишут «Известия». По данным издания, доходы у большинства потенциальных заемщиков не достигают 100 тысяч рублей в месяц, а таких россиян банки считают неплатежеспособными.

Ресурс посчитал, сколько должен зарабатывать житель города-миллионника, чтобы ему одобрили ипотечный кредит. За основу взяли типовую квартиру площадью 40 кв. м.

В Москве зарплата должна быть полмиллиона, а точнее 524 тысячи рублей в месяц. Средняя цена двухкомнатной квартиры площадью 55 кв. м в столице достигает 22,6 млн рублей.

В Санкт-Петербурге зарабатывать в месяц нужно 297,5 тысячи рублей, в Казани – 248,6 тысячи, в Нижнем Новгороде – 192,2 тысячи рублей в месяц. В восьми миллионниках зарплата должна быть 150–190 тысяч рублей – это Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Самара, Краснодар, Уфа и Пермь.

В Омске и Воронеже для одобрения ипотечного кредита на «двушку» ежемесячный доход должен быть на уровне 136–139 тысяч рублей. Наиболее низкие пороговые значения дохода для получения ипотеки зафиксированы в Челябинске – 128,7 тысячи рублей и Волгограде – всего 123,6 тысячи рублей в месяц.