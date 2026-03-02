Омск-Информ
·Спорт

Реванш или повторение разгрома: «Авангард» снова сыграет со «Спартаком»

В прошлом матче омичи одержали победу со счетом 7:5.

Сегодня, 2 марта, состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встретится с московским «Спартаком».

В рамках КХЛ команды провели 33 личные встречи. Москвичи одержали 12 побед, омичи оказались сильнее в 21 матче. В нынешнем сезоне единственный матч выиграли «ястребы» со счетом 7:5.  

Матч начнется сегодня в 22:30 по омскому времени. Встреча пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» имени А. В. Тарасова.  

Напомним, что ранее инсайдеры раскрыли новую зарплату защитника Максима Лажуа в «Авангарде».

