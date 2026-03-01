Технику омского производителя некачественного молока распродают за долги

На продажу выставлены две единицы сельхозтехники.

минсельхоз Омской области

Технику омского сельхозпредприятия продают за долги. Так, на специализированной площадке выставлены лоты по реализации имущества АО «Новорождественское», расположенного в Исилькульском районе. Распродажа спецтехники проходит в рамках процедуры реализации имущества должников, а сами торги запланированы на 27 марта 2026 года.

В конце марта, если найдется покупатель, с молотка уйдет зерноуборочный комбайн 2016 года выпуска, оцененный в 3,1 миллиона рублей, а также самоходная косилка 2018 года, стартовая цена которой составляет 3,7 миллиона рублей.

Несмотря на то что официальные причины ареста техники судебными приставами не разглашаются, финансовое положение предприятия выглядит крайне сложным. Так, в декабре 2025 года налоговая служба инициировала процедуру банкротства акционерного общества, заявив о задолженности, превышающей 15,6 миллиона рублей.

Напомним, что весной 2025 года Россельхознадзор включал «Новорождественское» в список производителей, в чьей молочной продукции были обнаружены несоответствия техническим регламентам Таможенного союза.

На данный момент суд еще не вынес окончательного решения о признании компании банкротом, однако продажа автопарка недвусмысленно намекает о серьезном давлении со стороны кредиторов.