Ненормальными оказались 37 проб из 256.
В этом году сотрудники Россельхознадзора исследовали 256 проб продуктов животного происхождения в Омской области. В 37 образцах выявили несоответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.
В 11 пробах мяса и мясной продукции нашли неуказанное сырье и вредные бактерии: листерию и сальмонеллу. Нарушения выявили в продуктах ИП Скорплюк Д.А., ИП Чертищев Л.В., ИП Титова Л.Ю., ИП Синчуров И.А., ООО «АгроХолдинг», ИП Шаркова Н.Д., ООО «7-я», ООО «Сибирско-Уральский Бройлер», АО «Алатау-кус» (Казахстан).
в 21 пробе молока и молочной продукции выявили отклонения по жирно-кислотному составу, а также бактерии (КМАФАнМ, Бактерии группы кишечной палочки), следы фальсификации (стерины, сухое молоко), остатки лекарств (сульфаметазин, флорфеникол). Некачественной оказалась продукция ООО «Рассвет», ООО «ТД Гермес», ИП Голованов С.Л., СППК «Тюкалинский хлеб», ИП Черемшенко В.Н., АО «Новорождественское», ООО «Сырная долина» (Курская область), ООО «Ру.Милк» (Челябинская область), ООО «Фермерский продукт» (Ставропольский край);
Бактерии группы кишечной палочки также нашли в образце рыбной продукции ООО «Айсберг 8».
В трех образцах куриных яиц также нашли остатки лекарств (энрофлоксацин, толтразуриласульфон): ООО «Птицефабрика Любинская», ЗАО «Иртышское», АО «Птицефабрика «Молодежная» (Алтайский край);
Специалисты также исследовали продукцию, которую предприниматели поставляют в социальные учреждения региона. Из 24 проб в трех образцах (12,5 %) выявили несоответствия. В пробе мясной продукции ООО «АгроХолдинг» обнаружили листерию. В одном образце молочной продукции выявили несоответствия по жирно-кислотному составу, а также признаки фальсификации (ООО «Сырная долина», Курская область). В одном образце яиц обнаружили остатки лекарства – толтразуриласульфон (АО «Птицефабрика «Молодежная», Алтайский край).