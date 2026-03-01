Бывшему поставщику газа на север Омской области покроют расходы

Субсидия подразумевает компенсацию затрат на добычу и реализацию голубого топлива.

omskinform.ru

Омское Минэнерго распорядилось направить более 17 млн рублей акционерному обществу «Тевризнефтегаз». Соответствующий документ, подписанный 26 февраля 2026 года, предусматривает компенсацию затрат, которые компания понесла в процессе добычи и реализации природного газа, а также газового конденсата.

Отметим, что ранее предприятие являлось ключевым поставщиком голубого топлива для Тевризского, Тарского и Знаменского районов.

Напомним, что середины декабря 2025 года газоснабжение из собственных ресурсов «Тевризнефтегаза» было официально прекращено. Ранее северные Тарский, Знаменский и Тевризский районы в морозы оставались без тепла из-за истощения Тевризского месторождения.

В качестве решения проблемы строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции «Тарская» анонсировалось к концу года. Подача газа в северные районы станет стабильной.