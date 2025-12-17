Омск-Информ
В Омской области навсегда остановилось Тевризское месторождение

Построенный газопровод уже заработал.

Абонентов Тарского района предупредили, что 15 декабря введена газораспределительная станция  «Тарская» с газоснабжением из ресурсов ПАО «Газпром».

Газоснабжение природным голубым топливом из ресурсов АО «Тевризнефтегаз» остановлено навсегда.

Напомним, что северные Тарский, Знаменский и Тевризский районы уже лет 5 в морозы оставались без тепла из-за истощения Тевризского месторождения. Падение давления приводило к отключениям газа. В качестве решения проблемы строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции «Тарская» анонсировалось к концу года. Подача газа в северные районы станет стабильной.

