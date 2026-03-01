Омск-Информ
Крупную школу в Омске отремонтируют за 125 млн рублей

Подрядчика выберут в ближайшее время.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о включении школы № 63, расположенной на улице Энтузиастов, в программу капитального ремонта. На комплексную модернизацию здания из бюджета планируется выделить 125 млн рублей.

Школу ждет капитальное обновление кровли и входных групп, а также замена инженерных коммуникаций и систем пожарной безопасности. Градоначальник также подчеркнул, что в ближайшее время начнется процесс выбора подрядчика.

Напомним, что о намерении ремонтировать школу сообщалось ранее. Теперь же администрация Омска официально включила учебное заведение в программу капремонта и выделила на него деньги из бюджета.

