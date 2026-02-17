Крупную школу в омских Нефтяниках ждет масштабный ремонт за 124 миллиона рублей

Мэрия ищет подрядчика для осуществления работ.

Фото: vk.com/public205055315

В Омске планируют провести капитальный ремонт здания школы № 63 в Советском округе на улице Энтузиастов. На ремонт будет направлено почти 124 миллиона. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Приведем в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения учебного заведения, инженерные сети, систему освещения и пожарной сигнализации, а также многое другое, – отметил Шелест.

Градоначальник также отметил, что в ближайшее время будет определена подрядная организация, которая должна оперативно приступить к выполнению всех работ.