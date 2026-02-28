В Омске решили убрать печально известное «озеро мазута»

Городские власти выделили 12 млн рублей на проектно-изыскательские работы и рассчитывают попасть в федеральную программу.

На окраине Омска, в поселке Степном, собираются ликвидировать огромное озеро мазута, образовавшееся в начале 2010-х годов из-за аварии на котельной Минобороны РФ. Тогда вытекло около 600 тонн нефтепродуктов, которые на протяжении полутора десятка лет отравляют почву, растительность, поверхностные и грунтовые воды в поселке, представляя угрозу для здоровья местных жителей.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, из бюджета выделено около 12 млн рублей на необходимые проектно-изыскательские работы. За эту сумму выбранный через конкурс подрядчик должен будет провести целый ряд исследований: геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические, чтобы найти наиболее оптимальный способ безопасной и эффективной рекультивации территории.

– После подготовки этих документов у нас появится реальная возможность включить объект в федеральную программу «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие», а затем получить серьезные финансовые ресурсы для реализации разработанного проекта, – рассказал о перспективах Шелест.

В 2014 году власти заявляли, что на ликвидации «мазутного озера» в Степном требуется 100 млн рублей. За прошедшие годы сумма, естественно, выросла в несколько раз.

Ранее сообщалось о выделении около 45 млн рублей для проведения проектно-изыскательных работ по ликвидации «мыльного озера» и двух «лагун» в Советском округе Омска. Убрать эти искусственные карьеры, наполненные химическими жидкостями, рассчитывают до 2029 года.