Общество

На окраине Омска уберут «Мыльное озеро» и «Лагуны»

Свалки с романтическими названиями находятся на окраине Советского округа.

В Омске собираются ликвидировать две незаконные свалки «Мыльное озеро» и «Лагуны» на окраине Советского округа.

Департамент строительства объявил аукцион на поиск подрядчика для проведения проектно-изыскательных работ. Начальная стоимость одного контракта составляет 24,6 млн рублей, второго – 19,5 млн.

У полигонов из романтического – только название. По факту они загрязняют окружающую среду. «Мыльное озеро» – это искусственно созданный карьер с жидкостью коричневого цвета. По всему периметру карьера размещены промышленные и твердые коммунальные отходы. «Лагуны» – два искусственно созданных обводненных карьера с наличием отходов неустановленного образца. Анализ данных образцов показал повышенное содержание нефтепродуктов, свинца и марганца.

На проектно-изыскательские работы отводится около года. Ликвидировать полигоны предполагается к 2029 году.

