«Не чувствуют страха смерти»: омских подростков «зацепило» опасное хобби

Подростковый экстрим на дорогах все чаще заканчивается трагедией.

Одной из самых опасных подростковых забав продолжает оставаться зацепинг – езда на внешних поручнях, лестницах, крыше или межвагонных площадках поездов, трамваев и троллейбусов и другого общественного транспорта. Любителей острых ощущений не пугает ни ответственность, ни риск получить неизлечимую травму, ни угроза смерти. Крайне опасное увлечение постепенно стало целой субкультурой.

Травмы и летальный исход

В минувшую среду, 25 февраля, в Краснодаре подросток-зацепер упал с крыши движущегося трамвая. Юноша попытался прыгнуть с одной крыши вагона на другую. Но маневр оказался роковым, и подросток сорвался в промежуток между вагонами, оказался зажат механизмами подвижного состава и получил тяжелые травмы.

Для Омска феномен зацепинга тоже не редкость. Юных омичей часто ловят на камеру и выкладывают в местные соцсети. Так, в октябре прошлого года рискованного школьника заметили на улице Менделеева. Мальчик ехал, зацепившись за маршрутку, а затем спрыгнул на ходу у остановки «Улица Белозерова».

В феврале в Омске заметили целую группу школьников-экстремалов. Дети зацепились за лестницу, ведущую на крышу троллейбуса, когда транспорт отъезжал от остановки.

Однако итог таких экспериментов может оказаться непредсказуемым и крайне печальным.

Врач – травматолог-ортопед Клинического медико- хирургического центра Министерства здравоохранения Омской области Александр Тютюнников в разговоре с «Омск-информом» объяснил, что зацеперы рискуют получить множественные травмы, а сама популярная у молодежи «забава» может закончиться летальным исходом.

– Если это электротранспорт, те же поезда, то электротравмы от линий высоковольтного напряжения настолько сильны, что приводят к мгновенной смерти, – предупреждает врач. – Если речь идет не об электротранспорте, то травмы получаются от падения с высоты, которое может вызвать повреждения различной тяжести: переломы костей таза, верхних и нижних конечностей, позвоночника, тяжелые черепно-мозговые травмы. Спектр возможных повреждений очень большой.

Ради лайков и «уважухи»

Термин «зацепинг» появился недавно, но само явление существует давно, столько же, сколько существуют железные дороги. Изначально, когда поезда ходили медленно, пассажиры часто ездили на крышах или открытых платформах. Тогда такие поездки не казались чем-то опасным, но позже скорость увеличилась, и людей стали размещать внутри вагонов, чтобы избежать падений и травм.

Тем не менее привычка передвигаться снаружи транспорта осталась. В XX веке этим нередко пользовались те, кто экономил на билетах или не смог попасть внутрь переполненного вагона.

Позже зацепинг превратился в массовое увлечение и отдельную субкультуру. В середине нулевых годов, когда дешевые смартфоны и соцсети дали возможность любому показать свою смелость друзьям и подписчикам, зацепинг стал повальным увлечением в подростковой среде. Сегодня молодежь продолжает заниматься этим ради острых ощущений и популярности в интернете.

За опасное хобби ответит семья

В региональном управлении МВД «Омск-информу» пояснили, что такие игры на транспорте не только смертельно опасны, но еще и могут привести к проблемам с законом. По словам правоохранителей, подростки рискуют жизнью и здоровьем, а также подвергают опасности других людей.

При этом отвечать за опасное хобби придется всей семье.

– Родители нарушителей привлекаются к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей. Сами нарушители также могут быть привлечены к ответственности, и в обязательном порядке инспекторами ПДН будет рассмотрен вопрос о постановке их на учет со всеми вытекающими из этого последствиями как для ребенка, так и для его родителей. Это касается всех видов транспорта: троллейбусов, трамваем, поездов, электричек и т. д., – отметили в ведомстве.

Часто зацеперы уверены, что водитель их видит и в случае чего успеет затормозить, но на деле это физически невозможно.

– Если говорить об ответственности водителя в таких случаях, то технически он не может видеть, что происходит, поскольку это «мертвая» зона, обзор транспортного средства, где не предусмотрена перевозка пассажиров, ограничен, – уточнили в региональном УМВД.

Желание выделиться и «крик» о помощи

Специалисты уверены, что зацепинг – это не просто поиск адреналина, а глубокая психологическая проблема. Психолог Галина Никишева относит таких подростков к группе риска, называя их поведение косвенной формой саморазрушения. По ее словам, дети часто не осознают реальности угрозы.

– Часто детки могут быть с какими-то мозговыми нарушениями, то есть зрелости мозга нет. Некоторые структуры запаздывают – например, те, что отвечают за самоконтроль, за эмоциональные функции. Возбуждение дети чувствуют, а эмоцию свою они не понимают. Страха риска нет у таких деток, страха смерти чаще всего они не совсем осознают, – рассказала Никишина «Омск-информу».

Для подростков важную роль играет социальное одобрение, им важно показать сверстникам свою смелость, совершенно не задумываясь о последствиях. Однако корень проблемы часто уходит в семью. Специалист отметила, что чаще всего зацеперами становятся дети из неблагополучных семей.

– Чаще всего в эту категорию с аномалиями в головном мозге попадают детки, рожденные в неблагополучных семьях, где есть какое-то неблагополучие: либо здоровье, либо зависимости какие-то. То есть изначально ребенок, например, страдает от того, что внутриутробно развивается не так, как положено, – объяснила Галина Никишева.

Психолог отметила, что, если вовремя заметить склонность ребенка к неоправданному риску, трагедии можно избежать.

– Если бы родители уделяли внимание ребенку, специалисты могли бы научить его самоконтролю и пониманию своих чувств. Эту внутреннюю потребность в риске и огромный запас энергии можно перенаправить в мирное русло – туда, где смелость будет приносить пользу, а не угрожать жизни, – заключила эксперт.

Получается, что зацепинг для подростков – это крайне опасный способ доказать свою значимость миру. Конечно, полиция может пресечь правонарушение, а врачи попытаться спасти жизнь после падения, но только родители способны устранить саму причину риска. Чувствуя себя любимым и важным, ребенок не захочет рисковать всем ради нескольких секунд сомнительной славы и одобрения сверстников.