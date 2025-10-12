Омск-Информ
·Общество

По улицам Омска раскатывает лихой школьник-зацепер

Мальчик ехал по своим делам по проспекту Менделеева.

В соцсетях распространяется видео, где школьник ехал, зацепившись за маршрутку по улице Менделеева.

Он спрыгнул на ходу у остановки «Улица Белозерова». Судя по всему, подросток вытворяет подобное регулярно.

Помимо того, что это смертельно опасное развлечение, за зацепинг могут серьезно наказать родителей за неисполнение обязанностей. Напомним, что часть 1 статьи 12.29 КоАП РФ гласит, что за проезд на автомобильном или городском общественном транспорте, зацепившись за внешние части, трактуется как нарушение Правил дорожного движения. И предполагает наложение штрафных санкций.

Наталья Корнеева