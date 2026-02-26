«Никогда нет мест»: запрет на ноутбуки в кафе взорвал Омск

Проблема фрилансеров в точках общепита накалилась. Бизнес принял тяжелое решение.

На днях омское кафе «Пастила» запретило своим гостям находиться в заведении с ноутбуками во время бизнес-ланча. Нововведение объяснили тем, что некоторые посетители превращают кафе в рабочее пространство.

Заведение разместило в соцсетях юмористический ролик на эту тему. На видео мастер маникюра, стоматолог, визажист, ювелир, работник кол-центра и массажист приходят в заведение со своими рабочими инструментами, превращая место для еды и отдыха в хаос.

В обращении к посетителям представители «Пастилы» настоятельно попросили оставлять работу на рабочем месте. Наличие розеток у столиков, напомнили в кафе, не является признаком того, что в заведении можно усесться на весь день с ноутбуком.

«Хотим накормить всех»

Управляющая кафе «Пастила» Юлия в разговоре с «Омск-информом» объяснила, что заведение ввело не полный запрет, а скорее регламент, помогающий распределять поток гостей в пиковые часы. По ее словам, основные ограничения касаются времени бизнес-ланча и зависят от выбранного зала.

– Как такового запрета у нас нет, мы ввели ограничения на бизнес-ланче: мы гостям говорим, что у нас есть ограничения по времени на работу с ноутбуком, то есть если вы сидите в некурящем зале и обедаете, то у вас есть 30 минут, чтобы вы поработали; если гости сидят в кальянном зале, то есть пока у них кальян курится – это где-то час, – они могут поработать в ноутбуке, – уточнила Юлия.

Помимо занятых мест, администрация часто сталкивается с нарушением элементарного этикета – посетители устраивают шумные совещания в общественном месте.

– У нас столы стоят друг за дружкой, и бывает такое, что гость приходит, садится, и у него начинается какое-либо обучение или «созвон» без использования наушников. На весь зал начинаются разговоры или выяснения вплоть до того, что нам приходится подходить и просить хотя бы надеть наушники. Делать такие замечания нам самим неприятно, – поделилась управляющая.

Но главная причина ограничений в том, что из-за долгих посиделок за ноутбуком обычным гостям негде пообедать. Как призналась Юлия, кафе часто получает жалобы от голодных посетителей.

– Приходят гости, которые работают с ноутбуками, бывает, по три, по четыре часа, а другие гости с улицы не могут сесть даже на полчаса, чтобы перекусить. Они злятся, говорят: «У вас никогда нет мест, к вам никогда не сядешь». Конечно, мы хотим накормить всех, но, учитывая, что кто-то работает, мы не можем даже на полчасика посадить гостей, чтобы они быстро пообедали, и получается, что мы сталкиваемся с негативом от гостей, которых мы не можем посадить, и от гостей, которым нужно поработать, – отметила Юлия.

Право на сценарий дня

В спорах о том, уместен ли ноутбук в точках общественного питания, нет одного правильного ответа – все зависит от формата заведения и его философии. Пока одни предприниматели вводят ограничения, другие, наоборот, видят в этом часть современной жизни и комплимент своему бренду.

Так, основательница сети кофеен GUSSI Coffee Наталия Сушко в беседе с «Омск-информом» отметила, что сегодня работа за ноутбуками в заведениях – это естественная часть современной городской культуры, поэтому запрет на них она считает неправильным.

– Когда на столе действительно вкусная еда, красивая посуда, а вокруг много деталей, которые хочется рассматривать, необходимость открывать ноутбук часто исчезает сама собой – человеку просто хорошо в моменте. Мы с уважением относимся к каждому гостю и его сценарию дня. Если человек выбирает работать у нас, значит, пространство ему откликается – и это главный показатель того, что мы все делаем правильно, – подчеркнула предпринимательница.

Совсем иначе ситуация выглядит в больших ресторанах. Там проблема «человека с ноутбуком» практически не стоит, потому что люди приходят в подобные места за полноценным ужином и общением, а не для того, чтобы писать код или проводить онлайн-брифинг.

Основатель ресторанной группы «Заря», в которую входят остерия «Пиццот», рестораны NANA и Yōsai, Антон Назаренко, подтвердил, что в таких форматах гость с компьютером – скорее редкость, чем повод для беспокойства.

– Такой запрет мы, безусловно, не планируем. Другое дело, в наши рестораны не так часто приходят с ноутбуками для того, чтобы работать, – сообщил «Омск-информу» ресторатор.

Цена занятого места

В целом решение запретить ноутбуки выглядит как действительно хороший и логичный шаг, если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию глазами владельца бизнеса и обычного гостя. Ресторанный бизнес живет за счет продажи еды, а не «аренды» стульев. Фрилансер с чашкой кофе за 200 рублей, который сидит 4 часа, – это убыток. За это время на его месте могли бы пообедать 3–4 человека, каждый из которых принес бы заведению полноценную прибыль.

Следовательно, запрет решает еще и проблему занятых столиков. Голодный гость, заходя перекусить в кафе и видя, что все места заняты людьми с ноутбуками, развернется и уйдет в другое заведение. Теперь же те, кто реально пришел пообедать, смогут быстро найти свободный столик.

В кафе посетители приходят в первую очередь, чтобы отдохнуть от работы, пообщаться или насладиться едой. Когда вокруг десятки людей сидят в наушниках с серьезными лицами и стучат по клавишам, разговаривают по работе в онлайн-конференциях, заведение начинает напоминать шумный офис.

«Приходишь поесть, а там совещание»

Запрет на использование ноутбуков в кафе разделил омичей на два противоположных лагеря. Большинство горожан поддерживало нововведение. Многие посетители признаются, что их утомляет атмосфера «вечного коворкинга», когда вместо звона посуды и тихих разговоров приходится слушать чужие рабочие звонки.

– Приходишь поесть, а за каждым столом переговоры, совещания, «собесы» и «созвоны», онлайн-английский во весь голос, и стоишь как бомж, ждешь хотя бы навынос тогда, – отметила омичка Юлия.

Другие смотрят на этот вопрос с точки зрения экономики: если заведение не будет зарабатывать на столах в самый ходовой период, оно просто разорится.

– В час пик запрет вполне логичен. Люди ничего не заказывают и сидят за столами, а те, кто хотят сделать заказ, не могут посидеть. Для увеличения выручки в заведении – это вполне адекватное решение, – поделился омич Кирилл.

Частые посетители кафе и ресторанов отмечают, что для России это не новинка, а нормальная практика мегаполисов, помогающая бизнесу выживать. По мнению омички Елены, для того, чтобы ответить по работе, можно воспользоваться телефоном.

– Лично для меня это нормальное правило. Я в кафе хожу только есть. Работать можно в офисе или дома. Уже встречала такое в Москве и в СПб. Сначала люди фукают на коммерсантов, которые не хотят терять прибыль. А потом сокрушаются, что любимое заведение разорилось и закрылось. У всех нас много срочного и важного. На обед порой не отвлечься. Для этого есть телефон: быстро ответить, отправить, выложить... И поесть, – прокомментировала омичка.

Конечно, есть и те, кто воспринимает такие запреты как личную обиду или ограничение прав потребителя. Основной аргумент здесь – сложность контроля: где проходит грань между «работой» и «отдыхом»?

– Какое глупое правило. А если человек в телефоне работает? Вот прям сидит и работает. Выгоним? Чем ноутбук в этом случае отличается? Давайте в общественном месте люди будут сами решать, чем им заниматься в рамках закона, – возмущается омичка Ульяна.

Для некоторых лояльность заведения проверяется именно возможностью просто посидеть в тишине, не чувствуя давления со стороны персонала. Омичка Татьяна уверена, что такие меры только портят имидж места.

– Минус репутация у таких заведений. Хорошо, что в другие можно прийти и просто воды попить, посидеть. Никто и слова не скажет, – прокомментировала омичка.

Поиск решения

История с запретами на ноутбуки в омских кафе на самом деле показывает одну большую проблему: дефицит качественных коворкингов и рабочих пространств. Таких мест в Омске сейчас очень мало, и это создает неудобства для всех. Фрилансеры идут в точки питания, потому что у них часто нет другого выбора, а владельцы заведений нервничают, ведь столы заняты часами и обычным посетителям негде пообедать.

Самый правильный выход из этой ситуации – начать активно развивать в Омске современные рабочие пространства. Если в городе появится больше доступных коворкингов с нормальным интернетом и розетками, конфликт исчезнет сам собой. Удаленщики наконец-то получат комфортные места, где их никто не будет попрекать за долгое сидение, а в кафе снова станет свободно и уютно. В итоге все останутся в плюсе: бизнес будет спокойно зарабатывать, а люди смогут и продуктивно поработать, и нормально поесть, не мешая друг другу.