·Общество

Омское кафе запретило гостям сидеть за ноутбуками

Пока эта мера будет действовать во время ланчей.

Расположенное в центре Омска кафе «Пастила» ввело запрет на нахождение в заведении с ноутбуками. Меру объяснили тем, что некоторые посетители превращают кафе в офисное пространство.

– Дорогие гости, мы здесь работаем для вашего отдыха! Оставьте работу на своем рабочем месте. Хоть розетки и есть у каждого стола, но это ничего не значит, – говорится в обращении к посетителям.

Ограничение действует с 12 до 16 часов, то есть во время ланчей. За поведением гостей в остальные периоды руководство и персонал кафе пока наблюдают.

