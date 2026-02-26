Валяются в кустах и у подъездов: самокаты в Омске решили сделать цивилизованными

Разбираемся в новых правилах использования электросамокатов в городе.

В прошлую пятницу, 20 февраля, мэрия Омска утвердила новые правила использования средств индивидуальной мобильности, прежде всего электросамокатов. Документ вступит в силу с 1 марта и направлен на упорядочивание их парковки, особенно в центре города и местах с высокой пешеходной нагрузкой.

Согласно новым нормам, оставлять самокаты запретят в исторических и культурных зонах, парках, скверах, у памятников, а также на газонах, детских площадках, во дворах, арках зданий и на узких тротуарах. Нарушающие правила самокаты будут эвакуировать на штрафстоянку.

Корреспондент «Омск-информа» поговорил с представителями кикшерингового сервиса, а также с жителями города, чтобы узнать, как участники рынка и сами омичи оценивают новые правила и чего ожидают от изменений.

Регулирование как этап развития?

В популярной кикшеринговой компании Whoosh новое постановление расценивают как закономерный и необходимый шаг. По оценке сервиса, за последние годы электросамокаты в Омске окончательно закрепились в роли городского транспорта, а потому дальнейшее совершенствование правового регулирования отвечает интересам как города, так и отрасли в целом.

– Очень важно, чтобы изменения в законодательстве осуществлялось в диалоге с сервисами, и кажется, что мэрия Омска нас слышит. Наше участие позволяет учесть пожелания тех, кто ежедневно ездит на самокатах на работу, в вуз, по делам. В прошлом сезоне число пользователей сервиса за все годы присутствия Whoosh в Омске превысило 300 тысяч. Это означает, что почти каждый третий омич хотя бы раз ездил на самокатах, – заявили в пресс-службе сервиса Whoosh.

В компании отмечают, что у них есть отдельные замечания к деталям нового порядка, однако они не затрагивают саму концепцию регулирования. Эти вопросы планируется обсуждать с городскими властями в рабочем режиме.

Оператор также подчеркнул, что требование о специальных парковках не является принципиально новым. Такие зоны уже предусматривались соглашением, действовавшим в прошлом сезоне.

– Ну и, конечно, это полезная мера. Все данные внутри нашего сервиса оцифрованы, мы точно знаем, где именно и в какой степени востребованы самокаты, поэтому в диалоге с мэрией мы обсуждали места с учетом статистики и комфорта как пользователей кикшеринга, так и остальных жителей Омска. Важно, что это общие правила для всех. Это упрощает дальнейшую интеграцию самокатов в жизнь города, – отметили в компании.

Ограничения и спрос

В компании Whoosh не ожидают снижения спроса на аренду электросамокатов из-за запрета парковки в парках, скверах и мемориальных зонах. Статистика подтверждает транспортную, а не прогулочную функцию самокатов. Прогулочные и памятные места рассматриваются как зоны отдыха, не предназначенные для интенсивного движения СИМ.

– При этом самокаты останутся в непосредственной близости – там, где начинается их транспортная функция, поэтому мы уверены, что это не отразится на удобстве и востребованности самокатов, а, наоборот, будет способствовать общему комфорту всех горожан, – добавили в организации.

Расходы и внутренние правила

Что касается нанесения разметки для парковки самокатов, то Whoosh делает это не первый сезон как в Омске, так и в других городах присутствия. Такая практика, по оценке компании, облегчает пользователям процесс парковки и снижает число конфликтных ситуаций.

– Это упрощает процесс парковки пользователю – он видит, куда поставить самокат, чтобы он никому не мешал, и даже в незнакомом месте быстрее сориентируется. В прошлом году Министерство транспорта РФ направило письмо регионам, в котором призывало развивать инфраструктуру для СИМ. Надеемся, что продолжим работать в этом направлении вместе с мэрией, – сказали в пресс-службе Whoosh.

Для самих пользователей ничего не изменится – все парковки и зоны использования самокатов были определены заранее и давно работают. По оценке сервиса, омичи уже освоились с кикшерингом и стали аккуратнее ездить. Это подтверждает и статистика: в 2025 году число ДТП с электросамокатами Whoosh сократилось более чем наполовину по сравнению с прошлым сезоном.

В компании поясняют, что завершить поездку можно только в точке, разрешенной приложением. Однако признают, что периодические сбои мобильного интернета могут приводить к техническим сложностям. В таких случаях оператор намерен отслеживать ситуацию и совместно с городскими службами оперативно решать возникающие вопросы. Введение дополнительных штрафов для пользователей пока не планируется.

Мнение горожан: от поддержки до сомнений

Омичи пока не пришли к единому мнению по поводу изменений: некоторые горожане считают электросамокаты потенциально опасными и выступают за жесткие ограничения, другие регулярно пользуются этим видом транспорта и считают необходимым более взвешенное регулирование.

Житель Омска Геннадий использует электросамокаты крайне редко и относится к ним с настороженностью.

– Лично для меня это не безопасный способ передвижения, и мне будет спокойнее пройти пешком. Новые меры я поддерживаю, потому что часто вижу, как электросамокаты просто валяются во дворах и в пешеходных зонах, а иногда, судя по тому, что я видел в социальных сетях, их и вовсе выбрасывают в реку, – заявил омич.

Мужчина также считает логичным создание специальных парковочных мест по аналогии с парковками для автомобилей и велосипедов.

Другой омич, Антон, признался, что катается на самокатах редко, но относится к ним положительно. По его словам, иногда такой транспорт удобен, например, чтобы вернуться домой после пробежки. Молодой человек уверен, что при грамотных ограничениях серьезных проблем удастся избежать, и предлагает брать пример с крупных городов, где движение самокатов ограничивают на центральных улицах с большим потоком людей.

– Мне кажется, что в запретах, связанных с парковкой, есть явные перегибы, – говорит Антон. – Согласен, что у исторических и культурно значимых местах парковку самокатов стоит ограничить. Тогда парковки и внешний вид не будут портить, и омичи меньше станут кататься в местах скопления людей. Но вот запрещать парковаться возле спортивных площадок и во дворах многоквартирных домов, на мой взгляд, глупо. Людей на тротуарах там не так много, и именно в таких местах удобно использовать самокат, чтобы добираться от дома до работы и учебы или со спортплощадок возвращаться домой.

Омичка Татьяна считает самокаты удобным транспортом, однако поведение некоторых пользователей вызывает опасения за безопасность пешеходов.

– Запреты парковки «где попало» нужны, так как создание четких парковок позволит комфортнее передвигаться по городу и находить самокаты. И в целом это должно повысить безопасность омичей, – подчеркнула девушка.

Опытный пользователь электросамокатов Александр объяснил, что при использовании этого средства индивидуальной мобильности он выбирает короткие маршруты и места с нормальными дорогами, так как в отдаленных районах с плохой инфраструктурой ездить сложно.

– С ограничением я согласен, потому что если говорить о дворовых территориях и подобном, то это действительно ужас. Просто выходишь из дома и видишь, как у подъезда валяется какой-то самокат, идешь дальше, в кустах еще один валяется. Если возвращаешься вечером домой, тот же самокат в кустах может создать очень серьезную проблему, потому что не везде есть освещение и запнуться легко. Поэтому, наверное, все же согласен, – подчеркнул мужчина.

При этом омич сомневается, помогут ли подобные меры или это лишь слегка облегчит ситуацию.

По сути, введение новых правил фактически означает переход Омска к более жесткому и системному регулированию кикшеринга. Городские власти делают ставку на упорядочение парковки и снижение конфликтов в общественных пространствах, операторы, в свою очередь, – на диалог и сохранение транспортной функции самокатов, а жители – на повышение безопасности и комфорта. Насколько эффективной окажется эта модель, станет понятно уже в ближайший сезон.