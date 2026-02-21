В Омске вводят жесткие правила для парковки электросамокатов

Новые правила коснутся исторических мест, узких тротуаров и дворов домов.

omskinform.ru

В минувшую пятницу, 20 февраля, администрация Омска опубликовала новый документ, устанавливающий правила использования средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Новые нормы вступят в силу с 1 марта.

По правилам, самокаты нельзя оставлять в исторически и культурно значимых местах, а также в зонах с высокой проходимостью. Запрет касается территории вокруг здания Законодательного собрания со стороны улицы Красный Путь, сквера им. Борцов Революции, парка Победы, участков возле памятников «Город трудовой доблести» и «Труженикам тыла» на улице Лизы Чайкиной, Театрального сквера рядом с Концертным залом и ТЮЗом, сквера имени Дзержинского, бульвара Победы и территории около памятника Ленину в районе Юбилейного моста.

Также самокаты нельзя оставлять в арках зданий, на газонах, детских и спортивных площадках, во дворах многоквартирных домов, на узких тротуарах и ближе 30 метров к памятникам и объектам культурного наследия.

Электросамокаты, оставленные в неположенных местах, будут изыматься и отправляться на штрафстоянки. Для их возврата владельцам придется оплатить перевозку и хранение.

Кикшеринговые компании обязаны организовать специальные парковочные зоны для самокатов, а комиссия составит список разрешенных мест и нанесет на них разметку. Мэрия ожидает, что предложения от компаний по размещению парковок поступят в течение десяти дней после вступления документа в силу.