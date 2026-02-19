В Омске брошенный на дорогу самокат разбил вдребезги иномарку

Самокат два часа стоял на стоянке, а за две минуты до инцидента неожиданно оказался на дороге.

omskinform.ru

Ленинский районный суд Омска вынес решение по делу о необычном дорожном инциденте, в котором поучаствовал электросамокат кикшерингового сервиса Whoosh. Брошенный кем-то на дорогу, он причинил крупный ущерб владельцу проезжавшего автомобиля.

Инцидент произошел в апреле 2024 года на улице Лизы Чайкиной. Водитель автомобиля Honda Freed совершил наезд на самокат, лежавший прямо на дороге. Машина получила серьезные повреждения, ремонт обошелся владельцу более чем в 110 тыс. рублей. Поскольку самокат был застрахован, мужчина обратился за выплатой в АО «АльфаСтрахование».

– В судебном заседании представители сервиса кикшеринга пояснили, что в момент ДТП самокат не находился в аренде. Последний пользователь оставил его на специальной стоянке за несколько часов до происшествия, а за 2 минуты до наезда автомобиля самокат был кем-то перемещен на дорогу. Тем самым их вина отсутствует, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

Суд в итоге решил, что ответственность за произошедшее лежит на собственнике самоката, компании Whoosh.

– Являясь владельцем источника повышенной опасности, компания обязана обеспечивать такой контроль над своим имуществом, который исключал бы возможность его выбытия на проезжую часть и создание аварийных ситуаций, – указали в суде.

При этом страховую компанию освободили от выплаты компенсации, поскольку страховой случай по договору ОСАГО не наступил – вред был причинен не в процессе использования самоката.

ООО «ВУШ» обязали выплатить в пользу автовладельца более 160 тыс. рублей, включая стоимость восстановительного ремонта. Решение устояло в Омском областном суде.