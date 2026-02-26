В Омске с начала зимы вывезли 500 тысяч кубометров снега

Подготовка к возможному половодью в городе уже начата.

Сегодня, 26 февраля, в городском пресс-центре рассказали журналистам, как в Омске готовятся к паводку, какие мероприятия проводятся, чтобы снизить потенциальные риски подтопления.

Как отметили участники пресс-конференции, как правило, в феврале все службы жизнеобеспечения совместно с метеорологами начинают анализировать ситуацию: сколько осадков уже выпало, какие прогнозы на март и какие возможны сценарии развития ситуации. На основании этих данных формируется окончательный план действий.

Фото Сергея Сапоцкого

Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, календарная зима заканчивается, но не заканчивается климатическая. В Омской области она проходит с ноября по март. На основании ряда зимних показателей прогнозы о том, какой будет весна, делают метеорологи. Один из главных, который важен при разговоре о весеннем половодье, – это запасы воды в снеге и глубина промерзания почвы.

– В Омске запас воды в снеге составляет 70 мм, а это меньше нормы на 19 мм, – отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – В среднем глубина промерзания почвы составляет в Омске 60 см, на 14 см меньше нормы.

Начало снеготаяния в городе Омске, по многолетним данным, начинается 18 марта.

О ситуации с уровнем грунтовых вод на территории Омской области рассказал заместитель генерального директора по производству АО «Омская геологоразведочная экспедиция» Кирилл Медведков. Ситуация этого года вызывает серьезные опасения, поскольку ​за последние 10 лет уровень достиг максимальных значений.

– Природные условия таковы, что риск подтопления реален. Во всех скважинах мы фиксируем подъем, – сказал Медведков.

Заблаговременно с городских улиц вывозят снег с помощью специализированной техники, в первую очередь сугробы убираются с территорий, где вероятнее всего будет стоять вода.

– Подготовка к паводку в Омске уже начата, в том числе составлен реестр улиц, попадающих в зону подтопления, – рассказала начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации г. Омска Наталья Гребенщикова. – Всего в городе в списке 399 потенциально опасных мест.

Уже вывезено около 500 000 кубов снега. Причем работают службы в круглосуточном режиме. Ежесуточный выход дорожной техники, задействованной на работах по содержанию улично-дорожной сети, составляет порядка 240–250 единиц, рабочих – триста человек.

Управлением дорожного хозяйства и благоустройства и эксплуатации объектов внешнего благоустройства подготовлена 241 единица специализированной техники, шанцевые инструменты, заготовлен песок и мешки. Кроме того, УДХБ планирует привлечение дополнительной водооткачивающей техники по заключенным контрактам. Для очистки колодцев и лотков от снега тоже.

Добавим, что существует ответственность за несвоевременную уборку улиц и дворов для хозяйствующих субъектов.