В Омске с начала зимы вывезли 500 тысяч кубометров снега

Сегодня, 26 февраля, в городском пресс-центре рассказали журналистам, как в Омске готовятся к паводку, какие мероприятия проводятся, чтобы снизить потенциальные риски подтопления.
Как отметили участники пресс-конференции, как правило, в феврале все службы жизнеобеспечения совместно с метеорологами начинают анализировать ситуацию: сколько осадков уже выпало, какие прогнозы на март и какие возможны сценарии развития ситуации. На основании этих данных формируется окончательный план действий.
Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, календарная зима заканчивается, но не заканчивается климатическая. В Омской области она проходит с ноября по март. На основании ряда зимних показателей прогнозы о том, какой будет весна, делают метеорологи. Один из главных, который важен при разговоре о весеннем половодье, – это запасы воды в снеге и глубина промерзания почвы.
– В Омске запас воды в снеге составляет 70 мм, а это меньше нормы на 19 мм, – отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – В среднем глубина промерзания почвы составляет в Омске 60 см, на 14 см меньше нормы.
Начало снеготаяния в городе Омске, по многолетним данным, начинается 18 марта.
О ситуации с уровнем грунтовых вод на территории Омской области рассказал заместитель генерального директора по производству АО «Омская геологоразведочная экспедиция» Кирилл Медведков. Ситуация этого года вызывает серьезные опасения, поскольку за последние 10 лет уровень достиг максимальных значений.
– Природные условия таковы, что риск подтопления реален. Во всех скважинах мы фиксируем подъем, – сказал Медведков.
Заблаговременно с городских улиц вывозят снег с помощью специализированной техники, в первую очередь сугробы убираются с территорий, где вероятнее всего будет стоять вода.
– Подготовка к паводку в Омске уже начата, в том числе составлен реестр улиц, попадающих в зону подтопления, – рассказала начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства администрации г. Омска Наталья Гребенщикова. – Всего в городе в списке 399 потенциально опасных мест.
Уже вывезено около 500 000 кубов снега. Причем работают службы в круглосуточном режиме. Ежесуточный выход дорожной техники, задействованной на работах по содержанию улично-дорожной сети, составляет порядка 240–250 единиц, рабочих – триста человек.
Управлением дорожного хозяйства и благоустройства и эксплуатации объектов внешнего благоустройства подготовлена 241 единица специализированной техники, шанцевые инструменты, заготовлен песок и мешки. Кроме того, УДХБ планирует привлечение дополнительной водооткачивающей техники по заключенным контрактам. Для очистки колодцев и лотков от снега тоже.
Добавим, что существует ответственность за несвоевременную уборку улиц и дворов для хозяйствующих субъектов.