Омские управляющие компании и предприниматели могут получить штраф за сугробы

Хозяйствующим субъектам напоминают о необходимости зимнего содержания своих территорий в преддверии паводка.

Сегодня, 26 февраля, в городском пресс-центре рассказали журналистам о противопаводковых мероприятиях и том, кто должен убирать снег во дворах многоквартирных домов, в зоне частной застройки, и какие обязанности лежат на предпринимателях.

Как отметили специалисты мэрии, все зависит от того, о какой территории идет речь.

– По правилам благоустройства период зимней уборки в городе устанавливается с 15 октября по 15 апреля ежегодно. Соответственно, в этот период применяются правила зимнего содержания прилегающих территорий, в соответствии с которыми хозяйствующие субъекты, собственники индивидуальных жилых домов, управляющие компании, товарищества собственников жилья, а также собственники отдельно стоящих торговых комплексов, шиномонтажных мастерских и т.д. должны соблюдать требования правил благоустройства по очистке от наледи и снега и вывозу снега прилегающей территории, – рассказал директор департамента контроля администрации г. Омска Марк Рогозин.

Собственники или арендаторы должны расчищать территорию возле магазинов и торговых центров, которая в некоторых случаях может достигать 50 метров. За уборку возле многоквартирных домов, а именно территории, которая входит в состав общего имущества собственников, отвечает УК или ТСЖ. Снег должны убирать с тротуаров, ступенек крыльца, дорожек, проезжей части. Также должны регулярно очищаться автостоянки и удаляться сосульки с крыш.

– Также особо хотелось бы обратить внимание на своевременный вывоз снежных масс в зонах индивидуальной жилой застройки и многоквартирных домов. Зачастую мы видим проблему, что управляющая компания почистила территорию, оставила снежные массы. И все это со временем в марте-апреле начинает таять и подтапливать прилегающую территорию, что, безусловно, создает дискомфорт для нахождения не только во дворе собственного дома, но и в городе в целом, – отметил он.

Те, кто нарушает правила, будут наказаны, мэрия планирует провести рейдовые мероприятия.

– Мы с органами прокуратуры в ближайшее время планируем провести совместные мероприятия по усилению контроля за хозяйствующими субъектами, – предупредил Марк Рогозин.

С приходом оттепели несвоевременная уборка может обернуться подтоплением территорий. Нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч рублей.

Добавим, что с омских улиц и дворов вывезли уже 500 тысяч кубометров снега.