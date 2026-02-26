Мэрия назвала сроки застройки около сквера в центре Омска

Один дом планируют возвести в 2031 году, а второй – в 2033-м.

Фото: проект застройки

С 17 февраля по 17 марта в Омске проводятся общественные слушания по проекту изменения планировки территории около сквера Дружбы народов. Речь идет о месте в границах улиц Красный Путь – 4-я Северная – Малая Ивановская, где раньше располагался теннисный центр «Дирижабль».

Вчера мэрия опубликовала проект планировки территории. Из документа следует, что там построят два 17-этажных жилых дома. Предполагается также наличие парковок и «деловых» помещений.

Дом вдоль улицы 4-я Северная планируют начать строить в III квартале этого года, то есть в июле – сентябре. Завершат строительство в июле – сентябре 2031 года. Сроки строительства дома вдоль Красного Пути – с III квартала 2027 года по III квартал 2033 года.

Ранее сообщалось, что власти заключили договор на комплексное развитие этой территории с ООО «Красный путь». За 10 лет компания не только построит две многоэтажки, но также благоустроит сквер Дружбы народов.