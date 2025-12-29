Омск-Информ
Застройщик территории «Дирижабля» в Омске приведет в порядок сквер

На месте бывшего теннисного центра вырастут две многоэтажки.

Вместо снесенного теннисного центра «Дирижабль» в центре Омска компания «Красный Путь» построит две многоэтажки. Как сообщает департамент архитектуры и градостроительства, общая площадь жилья составит 45 тыс. кв. м.

Напомним, омская мэрия заключила с компанией договор о комплексном развитии территории около сквера Дружбы Народов в границах улиц Красный Путь – 4-я Северная – Малая Ивановская в Советском округе.

– По договору на застройщика возложена обязанность благоустроить территорию сквера Дружбы народов в Советском округе, – сообщили в департаменте.

Договор рассчитан на 10 лет.

