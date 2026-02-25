Смех под «прицелом»: едущих в Омск стендаперов проверят на экстремизм

Проверки артистов на предмет возможного нарушения законодательства проводятся регулярно, и это никто не скрывает.

Фото: Freepik.com

После скандальной отмены концерта известного комика Нурлана Сабурова Омск готовится встретить множество других стендаперов. На городских сценах выступят как молодые, начинающие юмористы, так и уже набравшие популярность артисты. Первые концерты захлестнут Омск уже весной.

Отношения и взросление

Первым Омск посетит финалист проекта «Открытый микрофон», победитель шоу «Мани Майк», резидент программы «Стендап» на ТНТ Кирилл Мазур. Артист выступит с сольным концертом «По семейным обстоятельствам» (18+). Комик обещает по-новому раскрыть тему семьи, иронизируя над ответственностью и любовью, которая проходит проверку бытовыми мелочами.

Фото: kirillmazur.ru

Выступление состоится 5 марта в Концерт-холле РЦСО. Цена билетов варьируется от 2200 до 3500 рублей. На момент публикации оставалось всего 11 свободных мест.

В апреле на сцене РЦСО выступит стендап-комик и участница «Женского стендапа» на ТНТ Ольга Малащенко. Согласно афише, на концерте (18+) девушка собирается остро шутить про отношения, совмещая женственность и суровость. Также заявляется, что Ольга не стесняется говорить на провокационные темы.

Фото: vk.com/malaschenkoolya

Концерт пройдет 16 апреля, купить билеты можно от 1500 рублей. Самый дорогой обойдется в 3800 рублей.

17 апреля в Омск приедут сразу два артиста. На сцене ДК «Рубин» выступит стендап-комикесса, сценарист и режиссер, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?» Елизавета Варвара Аранова (18+). В основном артистка затрагивает темы семейных отношений, ценностей, кризисов и жизненных «взлетов и падений».

Фото: vk.com/lizavarvara

Билеты на выступление Арановой можно приобрести от 1300 до 3500 рублей.

В этот же день на сцене Дворца имени А. М. Малунцева представит свою программу популярный российский стендап-комик, известный резидент шоу Stand Up на ТНТ, участник «Comedy Баттл» и проектов «LABELCOM» Расул Чабдаров (18+). Организаторы концерта заявляют, что в отличие от многих других стендаперов Расул не боится рассказывать про свою личную жизнь и регулярно выступает с юмористическими историями о себе.

Фото: vk.com/chabdarrr

Свободных мест на балконе уже не осталось. Разместиться в партере предлагают по цене от 2600 до 4000 рублей.

13 мая в Омск приедет один из самых узнаваемых на сегодняшний день стендаперов в России, получивший популярность как самый молодой участник шоу Stand Up на ТНТ, Ваня Усович (18+). Он известен своим оригинальным стилем: невозмутимой подачей, отстраненным видом и шутками на бытовые, житейские темы.

Фото: vk.ru/usovich365

Концерт состоится на сцене Концерт-холла РЦСО. Почти все билеты на сольник уже раскупили. Осталось 20 штук на сумму от 1700 до 3800 рублей.

Завершит весенний марафон стендапов в Омске участница проекта «Женский стендап» на ТНТ Надя Джабраилова (18+). Артистка выступит на сцене ДК «Рубин» со своим первым в жизни сольным концертом. Программа будет включать юмористические рассуждения о жизни, взрослении и поиске своего места.

Фото: vk.com/electronadya

Выступление запланировано на 17 мая. Омичи уже успели раскупить все места на балконе. Оставшиеся билеты можно купить на сумму от 1300 до 3300 рублей.

«Бытовуха» и самоирония

На осень в Омске пока запланировано всего два стендап-концерта, остальные, по всей видимости, еще не анонсированы. В конце октября в Концерт-холле РЦСО омичей будет ждать популярный стендапер, участник шоу Stand Up на ТНТ и первый езидский стендап-комик Гурам Амарян. Артист представит сольный концерт под названием «Базар» (18+). Организаторы обещают интересную программу о браке, разнице взглядов, ожиданиях, бытовых конфликтах и абсурде повседневной жизни.

Фото: vk.com/am_gur

Выступление состоится 22 октября, цены на билеты варьируются от 2200 до 6000 рублей.

Через несколько дней, 27 октября, в Омск приедет постоянный участник шоу StandUp на ТНТ Виктор Комаров. На сцене Дворца имени А. М. Малунцева он представит сольник «Живьем!» (18+). В программе искренние истории и фирменная импровизация артиста. Чаще всего Комаров шутит о повседневных ситуациях, отношениях, работе и неловких моментах, делая себя объектом шуток и подмечая смешное в обычных житейских проблемах.

Фото: vk.com/komarov_viktor

Билеты на мероприятие можно приобрести от 1680 рублей. Самый дорогой будет стоить 3570 рублей.

Стендап «под прицелом»

Как показывает практика, выступление стендап-комика – это не только работа с залом, но и серьезный юридический риск. В Омске, как и в других крупных городах, юмор перестал быть зоной «свободного высказывания» и попал в поле зрения силовых структур. Теперь приезд любого артиста сопровождается не только ажиотажем в кассах, но и мониторингом со стороны контролирующих органов. Эту информацию «Омск-информу» подтвердили в пресс-службе управления ФСБ России по Омской области.

– Проверки артистов на предмет выявления признаков совершения преступлений экстремистского характера проводятся регулярно, – сообщили в ведомстве.

Под «прицел» может попасть любой контент: от заготовленных монологов до импровизации с залом. Раньше темы политики, армии или национальных отношений считались просто «острыми», но допустимыми. Теперь за подобное шутки можно получить обвинение в экстремизме.

Фото: Freepik.com

С точки зрения государства, такой контроль оправдан, это инструмент обеспечения стабильности в обществе. Самими комиками ограничения, естественно, воспринимаются болезненно, поскольку речь идет о свободе творчества. Артист начинает думать, как бы не сказать лишнего, а сам юмор становится осторожным и одинаковым.

В этих условиях тот становится актуальным и, как следствие, успешным, кто обладает широким кругозором и может высказываться о нашей жизни без призывов и обвинений. В конце концов, зрители идут на концерт юмористов, чтобы посмеяться, задуматься о происходящем, где-то немного погрустить, а не набраться агрессии. Ее и так хватает в обществе.