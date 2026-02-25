В омском минспорта произошло статусное назначение

Чиновник занимает этот пост третий год.

Пресс-служба мэрии Омска

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра спорта региона. С сегодняшнего дня должность занял Дмитрий Зданович. Он работает в этом качестве с февраля 2024 года.

– Назначить Здановича Дмитрия Игоревича заместителем министра спорта Омской области 25 февраля 2026 года сроком на один год, – указано в документе.

До прихода в министерство спорта Зданович чуть более года руководил департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Омска.

Руководитель областного минспорта Алексей Ленберг был переназначен на этот пост в ноябре прошлого года.