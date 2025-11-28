Омск-Информ
·Политика

Хоценко назначил двух министров в Омской области

Еще год в правительстве будут работать Андрей Хафизов и Алексей Ленберг.

Вчера, 27 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжения о назначении двух министров. Главой министерства транспорта и дорожного хозяйства региона вновь стал Андрей Хафизов. А министерство спорта возглавил Алексей Ленберг.

Отметим, что Хафизов занимает эту должность с 2024 года. До этого он был сотрудником Управления дорожного хозяйства Омской области.

Ленберг впервые стал министром также в 2024 году.

