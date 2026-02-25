Омские силовики возбудили уголовное дело из-за рухнувшего потолка в размороженном доме

Системы теплоснабжения насквозь промерзли.

omskinform.ru

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении работников «Тепловой компании». Их подозревают в оказании услуг или проведении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По одной из версий силовиков, 20 февраля из-за аварии отключили воду и отопление в Старом Кировске. В этот перечень попала многоэтажка на улице 2-я Кировская, 125.

Поскольку последствия повреждения ликвидировали не сразу, промерзли сети на чердаке дома. В результате в одной из квартир, где проживает многодетная семья, частично разрушился потолок.

По мнению органов следствия, происшествие стало возможным из-за затянувшегося отключения коммунальных благ. Проводятся следственные действия, выясняются все причины произошедшего.

Ранее директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев получил представление прокуратуры.