В Омске так долго чинили трубы, что разморозили целый дом

Продолжительность отключения теплоснабжения и горячей воды превысила допустимые нормы.

Фото: t.me/mptkomsk

Директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев получил представление прокуратуры за слишком медленное устранение коммунальной аварии, произошедшей в Кировском округе города. Из-за нерасторопных действий сотрудников ресурсоснабжающей организации был разморожен многоквартирный дом.

Как сообщили в прокуратуре Омской области, 20 февраля из-за повреждения на трубопроводе по улице Русско-Полянская, 48, отключили теплоснабжение и горячую воду на ряде объектов, в том числе двухэтажного жилого дома по адресу: улица 2-я Кировская, 125.

– По причине продолжительного устранения повреждений на сетях теплоснабжения произошло промерзание внутридомовых сетей, пролегающих в чердачном помещении данного дома. Из-за порыва участка сети во время отогрева и пуска теплоснабжения в одной из квартир дома размок и частично разрушился потолок. В результате происшествия никто не пострадал, – сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло представление гендиректору АО «Тепловая компания», кроме того, к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ будет привлечено ответственное должностное лицо организации.