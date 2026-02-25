Telegram могут признать экстремистской организацией

Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Фото: Freepik.com

Telegram может быть признан в России экстремистской организацией. Об этом заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

– Я считаю, что если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, то считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией, – сказал Свинцов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что российские правоохранители получили прямые доказательства доступа иностранных спецслужб к перепискам в Telegram.

Вместе с тем, по некоторым данным, замедление мессенджера привело к падению аудиторию на 4 %. Именно на такую цифру выросло число пользователей VPN. Люди не уходят, а просто меняют способ доступа.