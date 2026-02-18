В Минцифры сделали заявление о блокировке Telegram

Мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов.

Фото: Freepik.com

Роскомнадзор приступил к принудительному замедлению работы мессенджера Telegram на территории РФ. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.

По словам Шадаева, такое решение было принято на основании требований федерального законодательства.

– Роскомнадзором принято решение о замедлении сервисов Telegram. Основание: систематическое и постоянное нарушение мессенджером требований федерального закона, – сказал министр.

По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тыс. запросов и требований на удаление каналов, материалов и постов, содержащих противоправный контент.

Также Шадаев заявил, что российские правоохранители получили прямые доказательства доступа иностранных спецслужб к перепискам в Telegram.

– У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов, что, к сожалению, если в начале СВО Telegram рассматривался как достаточно анонимный сервис, им пользовались наши военные, то сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы, – добавил Шадаев.

Спецслужбы эти данные, в свою очередь, используют для координации боевых действий против Вооруженных сил РФ.