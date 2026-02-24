Омск-Информ
·Общество

В Омской области ввели режим повышенной готовности

Причина кроется в аномальных для конца февраля морозах.

Сегодня, 24 февраля, опубликовано распоряжение губернатора 15-р о введении режима повышенной готовности на территории Омской области из-за аномальных морозов.

Как явствует из документа, эта мера связана с риском наступления опасных метеорологических явлений. Органам управления поручено усилить контроль за состоянием окружающей среды, ввести круглосуточное дежурство руководителей в случае такой необходимости, собирать всю информацию и передавать ее жителям города и области, при необходимости провести эвакуацию. Ответственным за выполнение мероприятий назначен «зампред по ЧП» Алексей Ромахин.

Ранее сообщалось, что в Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов.

