Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за экстремальных холодов

В регионе ожидаются морозы до –38 градусов.

В МЧС по Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов до –40 градусов. По данным синоптиков, с 24 по 27 февраля погоду в регионе определит обширный арктический антициклон.

Сегодня, 24 февраля, днем ожидается –21...–26 градусов.

В среду, 25 февраля, ночью –27…–32 градуса, по северу до –35...–40 градусов, днем –19…–21 градус. В четверг, 26 февраля, ночью –31…–36 градусов, по северу –37…–42 градуса, днем –21…–26 градусов. В пятницу, 27 февраля, ночью прогнозируется –28…–33 градуса, по северо-востоку до –38, днем –18…–23 градуса. Все эти дни на дорогах туман, изморозь, на дорогах гололедица.

·Общество

В Омской области объявили штормовое предупреждение из-за экстремальных холодов

В регионе ожидаются морозы до –38 градусов.

В МЧС по Омской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов до –40 градусов. По данным синоптиков, с 24 по 27 февраля погоду в регионе определит обширный арктический антициклон.

Сегодня, 24 февраля, днем ожидается –21...–26 градусов.

В среду, 25 февраля, ночью –27…–32 градуса, по северу до –35...–40 градусов, днем –19…–21 градус. В четверг, 26 февраля, ночью –31…–36 градусов, по северу –37…–42 градуса, днем –21…–26 градусов. В пятницу, 27 февраля, ночью прогнозируется –28…–33 градуса, по северо-востоку до –38, днем –18…–23 градуса. Все эти дни на дорогах туман, изморозь, на дорогах гололедица.