Названа дата закрытия подземного перехода в центре Омска

Переходить улицу Герцена омичам придется «по земле».

В следующий понедельник, 2 марта, в центре Омска закроют подземный переход, расположенный на пересечении улиц Герцена и Интернациональной, сообщил мэр города Сергей Шелест. В сооружении с ноября 2025 года ведется капитальный ремонт, и в ближайшие дни начнется второй этап работ.

– Скоро начнется второй строительный этап, и вход в подземный пешеходный переход со стороны торгового центра «Омский» будет перекрыт. Со 2 марта перейти улицу Герцена можно будет, руководствуясь сигналами светофора, который на период ремонта будет перенастроен: в нем появится секция для пешеходов, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Отметим, что «зебра» для наземного перехода улицы Герцена появилась еще в октябре прошлого года.

Подземный пешеходный переход у ТЦ «Омский» отремонтирует компания «М-Стройиндустрия», учредителем и директором которой является Алексей Симанин. Стоимость реконструкции составит 47,8 млн рублей. По завершении работ в переходе появятся новые лестницы и пандусы, а его стены облицуют гранитом.

Работы по капитальному ремонту подземного перехода завершатся до 1 августа 2026 года. В предыдущие периоды в Омске отремонтировали переходы у КДЦ «Маяковский», на площади Ленина и у бывшего магазина «Яблонька».