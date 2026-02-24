Шлеменко готов провести «ветеранский бой» в Омске

Легенда смешанных единоборств приняла вызов Рамазана Эмеева. Бой ожидается летом.

Вероятным соперником легенды ММА Александра Шлеменко в его дебютном поединке в лиге ACA станет дагестанский боец Рамазан Эмеев. Поединок состоится в июне текущего года на «G-Drive Арене» в Омске.

Ранее 38-летний Эмеев публично вызвал на бой 41-летнего Шлеменко, назвал последнего «пионером российского ММА». Дагестанец в шутку охарактеризовал возможный поединок как встречу «динозавров» смешанных единоборств.

– Рамазан, ну, вот я наконец-то в АСА. Этот бой мы могли провести за пояс М-1 в июне 2016 года, но у тебя тогда что-то не получилось. Нет проблем, раз ты так хочешь – давай подеремся в июне 2026 года на турнире АСА в Омске. Я готов, – написал Шлеменко в своем телеграм-канале.

Как сообщил президент лиги АСА Магомед Бибулатов, договоренности о поединке Шлеменко в Омске уже достигнуты. Официально о бое планируют объявить чуть позже.