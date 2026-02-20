Омск-Информ
Шлеменко планирует новый бой в Омске летом

Его соперником может быть кто-то из лиги АСА.

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, омский боец Александр Шлеменко дебютирует в лиге ACA. По словам президента АСА Магомеда Бибулатова, соперник омича пока точно неизвестен.

– В июне мы думаем сделать турнир в Омске. Мы уже договорились с губернатором, он согласился, все нормально. И конечно, нам интересно, чтобы Александр там подрался, – сообщил Бибулатов в интервью каналу «Вестник ММА».

Сам Шлеменко рассчитывает на бой с Рамазаном Эмеевым. Однако в списке возможных соперников также Никола Дипчиков и Крис Ханикат.

Отметим, что в прошлом бою Шлеменко потерпел поражение от Владислава Ковалева.

