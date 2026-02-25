Крупной больнице в Омске вынесли предостережение из-за статистики смертности

Надзорные мероприятия в медицинском учреждении не проводились.

Фото создано при помощи ИИ

Росздравнадзор не проводил надзорных мероприятий в Городской клинической больнице № 1 им. Кабанова, где вырос показатель смертности от заболеваний пищеварительной системы. Как сообщили «Омск-информу» в ведомстве, предостережение из-за роста смертности больнице вынесли на основе статистики.

– Решение органа контроля о проведении профилактических мероприятий в связи с ростом показателей госпитальной летальности принимается на основании обобщенных данных, предоставляемых Министерством здравоохранения Омской области. Территориальным органом Росздравнадзора по Омской области в связи с поступлением из Министерства здравоохранения Омской области данных об увеличении в БУЗОО «КГБ № 1» показателя летальности от заболеваний пищеварительной системы, было принято решением о направлении в адрес медицинской организации предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, – сообщили в Росздравнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, надзорных мероприятий в учреждении не было в 2025–2026 годах. Планируются ли проверки, не сообщается.

Напомним, показатель смертности от заболеваний пищеварительной системы в больнице имени Кабанова вырос до 4,2 % в четвертом квартале 2025 года. В предыдущем квартале он составлял 3,5 %.