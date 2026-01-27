Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Крупной больнице на Левобережье Омска вынесли предостережение из-за роста смертности

Росздравнадзор считает, что больница нарушает обязательные требования при лечении пациентов.

В Городской клинической больнице № 1 им. Кабанова выявили признаки нарушения стандартов медицинской помощи. Территориальный орган Росздравнадзора инициировал проверку после получения данных от регионального минздрава о росте летальности пациентов.

Согласно отчету ведомства, в четвертом квартале 2025 года показатель смертности от заболеваний пищеварительной системы в учреждении вырос до 4,2 %, в то время как в предыдущем квартале он составлял 3,5 %.

– Есть основания полагать, что медицинская помощь БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. Кабанова А. Н.» оказывается с нарушением обязательных требований, предъявляемых к ее оказанию, – говорится в документе проверки.

По результатам проверки надзорный орган объявил учреждению предостережение.

1056
·Общество

Крупной больнице на Левобережье Омска вынесли предостережение из-за роста смертности

Росздравнадзор считает, что больница нарушает обязательные требования при лечении пациентов.

В Городской клинической больнице № 1 им. Кабанова выявили признаки нарушения стандартов медицинской помощи. Территориальный орган Росздравнадзора инициировал проверку после получения данных от регионального минздрава о росте летальности пациентов.

Согласно отчету ведомства, в четвертом квартале 2025 года показатель смертности от заболеваний пищеварительной системы в учреждении вырос до 4,2 %, в то время как в предыдущем квартале он составлял 3,5 %.

– Есть основания полагать, что медицинская помощь БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 им. Кабанова А. Н.» оказывается с нарушением обязательных требований, предъявляемых к ее оказанию, – говорится в документе проверки.

По результатам проверки надзорный орган объявил учреждению предостережение.

1056