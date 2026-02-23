Потуральски пропустит матч «Авангарда» с «Автомобилистом»

Однако серьезных травм он не получил.

Фото: t.me/omskiyavangard

Форвард «Авангарда» Эндрю Потуральски избежал переломов после попадания шайбы в лицо. Однако, как сообщает «Чемпионат», он все равно может пропустить ближайший матч.

Напомним, нападающий омского хоккейного клуба получил травму в матче с «Амуром». Когда защитник хабаровского клуба выбрасывал шайбу, он попал в лицо Потуральски. Бригада медиков увела форварда с арены.

Отметим, что завтра в Екатеринбурге «Авангард» сыграет с «Автомобилистом».