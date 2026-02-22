Омск-Информ
·Спорт

Окровавленный легионер «Авангарда» не доиграл матч

Форвард Эндрю Потуральски получил удар шайбой в лицо.

Драматически завершилась игра  с «Амуром» для американского форварда «Авангарда» Эндрю Потуральски.  

При счете 3:4 легионер заблокировал лицом шайбу, выброшенную из-за ворот игроком «Амура» Ярославом Дыбленко. Он упал на лед.

Бригада медиков вывела Потуральски с арены. И форвард был вынужден завершить игру досрочно.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Авангарда» Ги Буше не смог ответить на вопрос о состоянии хоккеиста.

- Известно ли, насколько тяжелое повреждение у Потуральски? Пока нет, мне нужно узнать, — сказал Буше.

Отметим, что 58 играх сезона-2025/26 на счету Эндрю Потуральски 61 (24+37) очко.

