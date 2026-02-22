Важную улицу в центре Омска частично открыли для движения

Об этом заявил мэр Сергей Шелест.

Фото: vk.com/55gibdd

Улицу Госпитальную в центре Омска частично открыли для движения после строительных работ. Сейчас для проезда доступны по одной полосе в каждом направлении. Об этом заявил мэр Сергей Шелест.

Водителей призвали быть предельно внимательными на данном участке, соблюдать требования установленных дорожных знаков, в том числе временных.

Дальнейшие работы с ограничением для транспорта вблизи Фрунзенского моста пройдут в периоды: с 21:00 27 февраля до 6:00 2 марта; с 21:00 6 марта до 6:00 10 марта; с 21:00 13 марта до 6:00 16 марта.