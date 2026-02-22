Омск-Информ
·Общество

Перед аномальными морозами омичи остались без отопления  

Причиной стала коммунальная авария.

Омичи из домов на улицах 2-я Кировская и Менжинского в Старом Кировске рассказали об отсутствии отопления из-за коммунальной аварии.

– Авария в Старом Кировске на 2-й Кировской, Менжинского. Дома, подключенные к центральному теплоснабжению, уже вторые сутки сидят без отопления. Управляющая компания никак не реагирует, разморожены огромные участки трубы как на улице, так и в домах! – поделились горожане в телеграм-канале «Новости. Жесть Омска».

В мэрии Омска оперативно отреагировали сообщением, что ранее выявленное повреждение было устранено. Но при запуске системы обнаружен новый дефект. Специалисты «Тепловой компании» работают на месте.

Уже завтра в Омскую область придет похолодание до –40 градусов и ниже.

