До -40 и ниже: на Омскую область обрушатся аномальные морозы

Сложные погодные условия установятся с 23 по 27 февраля.

Фото: Freepik.com

Жителей Омской области предупредили о приближении аномальных морозов до -40 градусов. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды неблагоприятная погода установится с 23 по 27 февраля.

Синоптики анонсируют морозы со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более. С 24 по 26 февраля местами ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов и ниже. Спасатели призывают водителей быть осторожней на дорогах, жителям не перекаливать печи и не перегружать электросети при обогреве жилья, а также воздержаться от продолжительного пребывания на морозе. Если потребность выйти на улицу все же возникла, рекомендуется одеваться как можно теплее.