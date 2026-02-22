Омск-Информ
·Культура/Афиша

Объявлено о времени прощания с актрисой Омского ТЮЗа Аллой Малкиной

Артистку проводят в последний путь в Доме актера.

Появилась конкретика по дате и месте прощания с ушедшей на 82-м году жизни актрисой Омского ТЮЗа Аллой Малкиной.

Ранее сообщалось, что в омский театр артистка пришла работать в 1979 году и с тех пор сыграла более 60 ролей.

Как уточнили в пресс-службе учреждения, прощание с Аллой Малкиной состоится в среду, 25 февраля, в фойе Дома актера, с 10 до 11 часов.

