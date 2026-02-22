В Омске умерла прославленная актриса ТЮЗа

Аллы Малкиной не стало в 81 год.

Фото: Полина Козлова

Вчера, 21 февраля, в Омске на 82-м году ушла артистка драмы высшей категории, член Союза театральных деятелей РФ Алла Малкина. Причина ее смерти не называется.

Актриса родилась 22 августа 1944 года. В 1979 году окончила Пермский государственный педагогический институт. В этом же году Алла Ивановна пришла в Омский ТЮЗ уже сложившейся, опытной артисткой, после работы в Азербайджанском и Пермском театрах юного зрителя.

На омской сцене ей удалось создать более 60 ярких образов. Среди них: Царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» (6+) (режиссер – М. Кольцов), Цира из «Я, бабушка, Илико и Илларион» (12+) (режиссер – Н. Чонишвили), Зойка из «Романа и Юльки» (12+) (режиссер – М. Кольцов), Шарлотта из «Вишневого сада» (режиссер – В. Рубанов)(12+), Няня из «ONEГИНа» (режиссер – Ю. Печенежский) (12+) и другие.

– Алла Ивановна щедро делилась своим богатым опытом и мастерством с молодыми артистами труппы, всегда с удовольствием помогала при работе над вводами в спектакли и пользовалась заслуженным уважением коллег, как человек добрый и отзывчивый, – рассказали в театре.

Заслуги Аллы Ивановны Малкиной в области культуры были высоко оценены Правительством Российской Федерации: в 2000 году она была награждена нагрудным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры РФ.

О дате и месте прощания с актрисой обещают сообщить позже.

РИА «Омск-информ» выражает соболезнования родным и близким Аллы Малкиной.