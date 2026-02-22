«Авангард» снова выйдет на матч с «Амуром» без «звездного» голкипера

В основной состав возвратится защитник Артем Блажиевский.

Фото: hawk.ru

В сегодняшнем домашнем матче с «Амуром» «Авангард» снова сыграет без ключевого голкипера Никиты Серебрякова. Такую информацию озвучил инсайдер Лев Лукин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Серебряков заболел перед матчем 20 февраля с новосибирской «Сибирью». Вместо него ворота омичей сегодня защитят Андрей Мишуров и Евгений Ярославлев.

Кроме того, в основной состав вернется защитник Артем Блажиевский, получивший травму в матче с «Адмиралом» 11 февраля. Сыграет нападающий Кирилл Пилипенко, перешедший в январе из «Северстали».

Отметим, что в январе «Авангард» переподписал Евгения Ярославлева на двухлетний срок. Предполагается, что голкипер станет запасным вратарем команды в плей-офф.