Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

В конце регулярки «Авангард» остался сразу без двух ключевых игроков

Из состава выбыли основной голкипер и качественный молодой защитник.

Вчера, 20 февраля, на домашнем матче с новосибирской «Сибирью» основной вратарь «Авангарда» Никита Серебряков и защитник Михаил Гуляев не вышли на лед. Наставник омичей объяснил, что причина этого решения не связана с плановой ротацией.

– Серебряков и Гуляев заболели. Кирилл Пилипенко отсутствует, потому что нам нужно дать сыграть Кириллу Долженкову, – заявил Буше

Канадский специалист также отметил, что сроки возвращения игроков определить невозможно, так как это связано с болезнью.

Напомним, что ранее Буше жестко раскритиковал игроков за слабое выступление в матче с новосибирской «Сибирью».

·Спорт

В конце регулярки «Авангард» остался сразу без двух ключевых игроков

Из состава выбыли основной голкипер и качественный молодой защитник.

Вчера, 20 февраля, на домашнем матче с новосибирской «Сибирью» основной вратарь «Авангарда» Никита Серебряков и защитник Михаил Гуляев не вышли на лед. Наставник омичей объяснил, что причина этого решения не связана с плановой ротацией.

– Серебряков и Гуляев заболели. Кирилл Пилипенко отсутствует, потому что нам нужно дать сыграть Кириллу Долженкову, – заявил Буше

Канадский специалист также отметил, что сроки возвращения игроков определить невозможно, так как это связано с болезнью.

Напомним, что ранее Буше жестко раскритиковал игроков за слабое выступление в матче с новосибирской «Сибирью».