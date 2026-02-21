В конце регулярки «Авангард» остался сразу без двух ключевых игроков

Из состава выбыли основной голкипер и качественный молодой защитник.

Фото: hawk.ru

Вчера, 20 февраля, на домашнем матче с новосибирской «Сибирью» основной вратарь «Авангарда» Никита Серебряков и защитник Михаил Гуляев не вышли на лед. Наставник омичей объяснил, что причина этого решения не связана с плановой ротацией.

– Серебряков и Гуляев заболели. Кирилл Пилипенко отсутствует, потому что нам нужно дать сыграть Кириллу Долженкову, – заявил Буше

Канадский специалист также отметил, что сроки возвращения игроков определить невозможно, так как это связано с болезнью.