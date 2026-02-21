Буше жестко раскритиковал игру «Авангарда» после победы над «Сибирью»

Наставник отметил слабую игру в большинстве, потери шайбы и недостаточную остроту.

hawk.ru

Вчера, 20 февраля, в Омске прошел матч «Авангарда» против «Сибири». Игра закончилась тяжелой победой омичей со счетом 2:1 по буллитам. Главный тренер «ястребов» Ги Буше признал, что игра команды оставляла желать лучшего. По его словам, первые десять минут прошли неплохо, однако дальше возникли трудности с грамотным распоряжением шайбой.

– По статистике, по голевым моментам у нас было 22, у соперника – 11, то есть у нас в два раза больше. При этом у нас не получалось ничего. Не понравился мне этот матч, я им недоволен. Я ожидал, что будет в какой-то степени так, потому что в предыдущей встрече мы действовали очень хорошо, и всем нам казалось, что мы заслуживали лучшего результата. И, конечно, то поражение было очень обидным. Когда такая ситуация происходит, когда ты находишься на пике эмоций, то обычно следующий матч тебе дается очень тяжело, – заявил Буше.

Особое внимание Буше уделил игре в большинстве. По словам наставника, в этом компоненте команда не была острой, теряла энергию и допускала ошибки с шайбой, что постепенно сказывалось на качестве игры. Кроме того, наставник отметил, что хоть прошлый матч «Авангард» проиграл, сама игра команды была ненамного лучше.

– Нет ни одной игры, где наши игроки выходили бы недонастроенными или у них не хватало бы мотивации. Но при этом нужно понимать, что все мы люди и нельзя искусственно воссоздать какую-то важность матча. Понятно, что любой матч важен, но когда ты выходишь встречаться, скажем, с «Ак Барсом», все прекрасно понимают эту вывеску. И это отличается от того, когда ты играешь с командой, которая находится ниже в турнирной таблице, – подчеркнул главный тренер.

При этом Буше подчеркнул, что без шайбы команда выглядела здорово: оборона действовала грамотно, а в расстановке 5 на 5 они практически не давали сопернику создавать моменты. Тренер отметил, что проблемы с точностью передач, браком и отсутствием остроты с шайбой приводили к потерям, и это давало инициативу сопернику.

Отметим, что в следующей игре омский «Авангард» встретится с хабаровским «Амуром». Матч пройдет на «G-Drive Арене» в воскресенье, 22 февраля.